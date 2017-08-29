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В июне денежные доходы населения Свердловской области сократились на 3,4%

29 август 2017 (09:50)

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2017. В июне 2017 года денежные доходы населения Свердловской области составили 160,1 млрд руб. и сократились по сравнению с июнем 2016 года на 3,4%. Об этом сообщает Свердловскстат.

При этом денежные расходы населения составили 160,7 млрд руб., уменьшившись на 3,3%.

В I полугодии 2017 года объем денежных доходов населения региона, по предварительным данным, составил 870,6 млрд руб. и увеличился на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем денежных расходов населения достиг 876,6 млрд руб. и сократился на 0,6%.

Население за указанный период израсходовало на покупку товаров и оплату услуг 714,4 млрд руб., что на 1,2% больше, чем в соответствующем периоде 2016 года.

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