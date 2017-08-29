Новости дня

МФО фиксируют рост числа займов на покупку товаров к учебному году

УрБК, Москва, 29.08.2017. В преддверии начала учебного года микрофинансовые организации зафиксировали резкий рост займов с указанием цели — на оплату товаров к учебному году. Об этом сообщает «Банки.ру» со ссылкой на исследование компании «Домашние деньги».



«Согласно статистике, собрать ребенка в школу родителям в среднем обойдется в 6-15 тыс. руб. в регионах и 20-30 тыс. — в Москве и Санкт-Петербурге. Зачастую данная сумма сопоставима с уровнем ежемесячного дохода семьи, что делает сбор школьника проблематичным в плане финансовой нагрузки. Около 50% семей признаются, что покупка канцелярии, школьной формы и обуви отрицательным образом сказывается на семейном бюджете. Принимая во внимание сложную экономическую ситуацию (безработица, отсутствие роста доходов при одновременном росте товаров), потянуть данную нагрузку могут далеко не все. Так, каждая третья семья берет в долг у близких или обращается в кредитные организации», — говорится в исследовании.



В «Домашних деньгах» отмечают резкий спрос на займы именно на эти цели — 6% от всех договоров, что в три раза выше аналогичного показателя прошлого года.



«Данная тенденция свидетельствует о том, что с каждым годом собрать ребенка в школу становится все более проблематично без использования заемных средств», — считают в компании.



Регионами-лидерами стали: Свердловская область, Иркутская область, Москва и Московская область, Краснодарский край, Архангельская область, Астраханская область, Республика Татарстан, Новосибирская область.



«Как правило, в преддверии различных праздников количество людей, которые хотят воспользоваться услугами сервисов онлайн-кредитования, увеличивается», — говорит генеральный директор сервиса онлайн-кредитования MoneyMan Борис Батин.



По данным MoneyMan, в среднем на подготовку одного ребенка в школу клиенты компании планируют потратить около 10 тыс. руб.



Если посмотреть на основные цели, на которые берут займы, то это покупка форменной одежды (форма, обувь), школьные принадлежности (рюкзак, учебники, тетради и т.д.). Интересно, что на третьем месте — покупки, связанные с подготовкой к физкультуре, а именно к зимним видам спорта (лыжи, лыжные палки, коньки)», — рассказал Б. Батин.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: