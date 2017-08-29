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Рудодобывающее подразделение ЕВРАЗа запустило комплекс по переработке отходов обогащения
29 август 2017 (09:06)
УрБК, Екатеринбург, 29.08.2017. На дробильно-обогатительной фабрике Шерегешского рудника в рамках программы по переработке отходов производства запущен современный рассеивающий комплекс. Как сообщает пресс-служба ЕВРАЗа, инвестиции компании в проект превысили 5 млн руб.
Запуск рассеивающего комплекса позволил сократить объемы складируемых отходов более чем на 200 тыс. т в год и значительно снизить расходы на их транспортировку. Ежегодный экономический эффект от внедрения проекта составит около 8 млн руб.
«После дополнительной переработки на рассеивающем комплексе получается новый товарный продукт — строительный щебень фракций 0-5 мм и 5-20 мм. Шерегешский щебень прошел государственную сертификацию и используется при строительстве автодорог и производстве бетона», — поясняют в пресс-службе ЕВРАЗа.
Основными потребителями выступают предприятия Кемеровской области, также продукция поставляется в другие регионы России.
Запуск рассеивающего комплекса позволил сократить объемы складируемых отходов более чем на 200 тыс. т в год и значительно снизить расходы на их транспортировку. Ежегодный экономический эффект от внедрения проекта составит около 8 млн руб.
«После дополнительной переработки на рассеивающем комплексе получается новый товарный продукт — строительный щебень фракций 0-5 мм и 5-20 мм. Шерегешский щебень прошел государственную сертификацию и используется при строительстве автодорог и производстве бетона», — поясняют в пресс-службе ЕВРАЗа.
Основными потребителями выступают предприятия Кемеровской области, также продукция поставляется в другие регионы России.
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