Кризис
МЭР оценило замедление роста экономики РФ в июле до 1,5%
28 август 2017 (18:06)
Рост ВВП России в июле в годовом выражении замедлился до 1,5% после 2,9% в июне 2017 года. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Минэкономразвития РФ.
«В июле произошло некоторое замедление темпов экономического роста. По оценке Минэкономразвития, в июле темпы роста ВВП снизились до 1,5% год к году», — говорится в докладе «Картина экономики в июле 2017 года», опубликованном министерством.
Напомним, рост ВВП РФ в июне составил 2,9% в годовом выражении.
«Вклад в замедление роста по сравнению с показателями апреля-июня внесла более слабая динамика сельского хозяйства, промышленности, торговли, которая была отчасти компенсирована увеличением темпов роста в строительстве. При этом ухудшение годовой динамики было наиболее выраженным в обрабатывающей промышленности», — поясняется в материалах Минэкономразвития.
Прогноз министерства по росту ВВП на 2017 год составляет 2%. Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин говорил, что во II полугодии экономический рост превысит 2% в годовом выражении. По итогам I полугодия 2017 года министерство в оценило рост ВВП в 1,7%.
«В июле произошло некоторое замедление темпов экономического роста. По оценке Минэкономразвития, в июле темпы роста ВВП снизились до 1,5% год к году», — говорится в докладе «Картина экономики в июле 2017 года», опубликованном министерством.
Напомним, рост ВВП РФ в июне составил 2,9% в годовом выражении.
«Вклад в замедление роста по сравнению с показателями апреля-июня внесла более слабая динамика сельского хозяйства, промышленности, торговли, которая была отчасти компенсирована увеличением темпов роста в строительстве. При этом ухудшение годовой динамики было наиболее выраженным в обрабатывающей промышленности», — поясняется в материалах Минэкономразвития.
Прогноз министерства по росту ВВП на 2017 год составляет 2%. Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин говорил, что во II полугодии экономический рост превысит 2% в годовом выражении. По итогам I полугодия 2017 года министерство в оценило рост ВВП в 1,7%.
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