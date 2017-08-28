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В России утвердили стратегию развития АПК на 2017-2025 годы

УрБК, Москва, 28.08.2017. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал стратегию развития аграрно-промышленного комплекса (АПК) на 2017-2025 годы. Об этом сообщает РИА «Новости».



«По ряду позиций мы зависим от иностранных поставщиков, в частности, может быть, это самые слабые наши места — по селекционно-племенной работе и по кормопроизводству. От этой зависимости принято решение избавляться, ряд решений на эту тему мы уже подготовили», — заявил Д. Медведев.



По его словам, программа должна помочь снизить уровень зависимости от импорта АПК.



«Нужно заниматься производством новых отечественных сортов растений, созданием собственных высококачественных кормов, лекарств для животных, удобрений — все это именно в рамках программы научно-технического развития сельского хозяйства. Это требует сложных современных технологий, подготовки грамотных специалистов», — считает Д. Медведев.

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