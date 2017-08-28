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Свердловские новостройки за последние полгода подорожали на 2,8%

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2017. С февраля по август 2017 года средняя цена предложения на первичном рынке многоквартирного жилья Свердловской области выросла на 2,8% (до 46 тыс. 302 руб. за кв. м.). Об этом говорится в исследовании аналитического отдела группы компаний «Новосел».



Рост стоимости жилья отмечался по всем размерам объектов: однокомнатные квартиры подорожали на 2,9%, двухкомнатные — на 2,6%, трехкомнатные — на 2,7%. В августе 2017 года средняя цена квадратного метра в «однушках» составляет 46 тыс. 302 руб., «двушках» — 45 тыс. 651 руб., «трешках» — 46 тыс. 653 руб.



«Положительная динамика на областном первичном рынке достигнута в основном за счёт роста стадий строительства объектов и структурного изменения предложения по городам области», — говорится в исследовании.

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