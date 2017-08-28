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В Екатеринбурге завершился ремонт Ново-Свердловской ТЭЦ

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2017. Энергетики завершили ремонт Ново-Свердловской ТЭЦ согласно установленному графику. Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.



Напомним, в ходе подготовки к предстоящему отопительному сезону согласно графику ремонтов теплоисточников 12 августа службы вывели в ремонт оборудование Ново-Свердловской ТЭЦ. При этом пришлось ввести ограничения ГВС потребителей.



Ограничения горячего водоснабжения (ГВС) потребителей Екатеринбурга были сняты 16 августа, после того, как СУГРЭС (компании «Энел Россия») вышла на заданную, предписанную графиком нагрузку.



Во время ремонта СУГРЭС несла нагрузку 4 тыс. т в час. Благодаря этому были сняты ограничения потребителей в микрорайонах Комсомольский, Синие Камни, Пионерский, Парковый. Выровнены режимы подачи ГВС в центре города и Верх-Исетском районе.

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