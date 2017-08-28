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Росимущество в очередной раз выставило на торги 34% акций института «Уралгипроруда»

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2017. Территориальное управление Росимущества в Свердловской области объявило об аукционе по продаже акций ОАО Институт «Уралгипроруда». Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.



На торги выставлены 1 тыс. 414 обыкновенных именных акций в бездокументарной форме, что составляет 34,11% от уставного капитала. Начальная цена — 61 млн 497 тыс. руб. Итоги аукциона подведут 3 октября 2017 года.



Ранее акции «Уралгипроруды» неоднократно выставлялись на торги. В октябре 2015 года начальная цена составляла 78 млн 600 тыс. руб., в апреле 2016 года — 75 млн 400 тыс. руб. Однако тогда аукционы не состоялись из-за отсутствия заявок.

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