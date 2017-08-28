В ГУП «Фармация» разгорается трудовой конфликт

Сотрудники юридического отдела ГУП «Фармация» в Екатеринбурге открыто выступили против исполняющей обязанности директора Натальи Обуховой. Они обвинили своего руководителя в доведении предприятия до предбанкротного состояния, неэффективном распоряжении финансовыми ресурсами, закрытии аптек в отдаленных районах Свердловской области и подготовке массовых сокращений. В МУГИСО, которое является собственником ГУП «Фармация», не согласны с серьезными претензиями в адрес руководителей аптечной сети. В ведомстве считают, что оценивать эффективность работы нового менеджмента предприятия пока преждевременно.Сегодня глава юридической службы Сергей Хомяков и юрисконсульт ГУП «Фармация» Павел Акулов рассказали свою версию происходящих на предприятии событий. Они считают, что Обухова намеренно банкротит аптечную сеть в интересах конкурирующей фирмы.«Все началось в конце прошлого года, когда ГУП «Фармация» победила на аукционе по обеспечению лекарствами льготных категорий населения в Свердловской области. То есть все препараты, которые приобретаются за счет региональных и федеральных средств, стали распространяться среди льготников через аптеки сети «Фармация». В предыдущие годы в аналогичных аукционах побеждали компании «Радуга» и «АВК-Альянс», которые подконтрольны структурам депутата регионального Заксобрания Александра Серебренникова. До апреля 2017 года организацию возглавляла Галина Жуковская. Вместо нее назначили и.о. директора Марину Никитину. Через две недели ее тоже сместили. И.о. стала Наталья Обухова», — заявил Сергей Хомяков.По его словам, после ее назначения началась «тотальная чистка»: первым же своим распоряжением Обухова уволила начальника отдела кадров. Затем она якобы назначила на руководящие должности людей, связанных с компанией «Радуга» и «АВК-Альянс».«После этого был сильно раздут управленческий штат. Фонд оплаты труда был увеличен. Было полностью уничтожено одно из самых прибыльных наших направлений — оптовая торговля. Впервые за всю историю предприятия за три месяца после прихода нового директора был получен колоссальный убыток — более 25 млн руб. Кроме того, была получена наценка на наши лекарственные средства. Из-за этого с нами никто не хочет работать. Покупатели, которые раньше у нас стабильно покупали лекарства, сейчас уходят к конкурентам. Чем руководствуются руководители предприятия? Они хотят намеренно довести его до состояния банкротства, чтобы в будущем его ликвидировать или приватизировать», — сообщил Сергей Хомяков, намекнув, что все эти события происходят в интересах структур А. Серебренникова.Павел Акулов также считает действия нового директора «Фармация» экономически нецелесообразными.«Предприятие уже получает убытки. Также у нас произошел отток оптовых покупателей. Отделы в основном занимаются розницей. По имеющейся информации, в скором времени планируется сокращение персонала. Пока непонятно, как все это будет происходить. Либо это будут официальные сокращения, либо найдутся другие способы. Сейчас среднесписочная численность персонала составляет около 600 человек. Число работающих будет существенно снижено. В частности, в нашем распоряжении находится документ, из которого понятно, что на складе из 115 человек оставят только 19», — рассказал Павел Акулов.Отметим, что в МУГИСО прокомментировали некоторые претензии сотрудников юридического отдела ГУП «Фармация».«Что касается финансовых показателей, то мы их будем анализировать только в конце года. Любые заявления о том, что предприятие стало убыточным, являются преждевременными. Необходимо посмотреть результаты по итогам всего года. По поводу приватизации аптек, то у нас было только две заявки. Действительно, эти аптеки расположены в отдаленных районах Свердловской области. Мы обращались в региональный минздрав. Там нам дали гарантию, что приватизация этих двух аптек никак не скажется на обеспечении населения лекарствами. Что касается возможного сокращения численности сотрудников ГУП «Фармация» — пока у нас такой информации нет», — сообщила УрБК официальный представитель МУГИСО Юлия Вершецкая.В любом случае, для столь серьезных обвинений в адрес руководства ГУПа нужны веские доказательства. В настоящее время их явно недостаточно. Претензии сотрудников юридического отдела «Фармации» во многом основаны на догадках и предположениях.Кроме того, до недавнего времени предприятие возглавляла Галина Жуковская, которую связывают с руководством свердловского отделения партии «Справедливая Россия». Нельзя исключать, что связанные с этой партией лица могут пытаться всеми доступными способами вернуть контроль над предприятием, в том числе за счет «вброса» компрометирующей информации.