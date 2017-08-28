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В Свердловской области начали подготовку проекта бюджета на 2018 год
28 август 2017 (16:53)
УрБК, Екатеринбург, 28.08.2017. Врио Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил состав комиссии по рассмотрению предложений органов местного самоуправления по исходным данным для расчета межбюджетных трансфертов из региональной казны. Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора Среднего Урала.
До 5 сентября 2017 года муниципалитетам предстоит согласовать исходные данные для расчета межбюджетных трансфертов со специальной комиссией, а с 25 сентября по 6 октября в министерстве финансов Свердловской области пройдут согласительные процедуры, в которых примут участие представители муниципалитетов, региональной власти и депутатского корпуса.
«Согласительные процедуры с муниципалитетами мы проводим ежегодно уже на протяжении многих лет. Это позволяет предметно рассмотреть проблемы каждой территории. В прошлом году по итогам такой работы дополнительно на муниципальные нужды было распределено более 4 млрд руб.», — отметила министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко.
Как уточнили в минфине, в Свердловской области за последние несколько лет удалось не только сохранить, но и увеличить объем межбюджетных трансфертов, направляемых в местные бюджеты. Если в 2012 году в местные бюджеты из казны региона перечислено 50,1 млрд руб., то в 2016 году — 76,6 млрд. В 2017 году с учетом уже двух изменений, внесенных в действующий закон об областном бюджете, трансферты местным бюджетам предусмотрены в объеме более 86 млрд руб.
До 5 сентября 2017 года муниципалитетам предстоит согласовать исходные данные для расчета межбюджетных трансфертов со специальной комиссией, а с 25 сентября по 6 октября в министерстве финансов Свердловской области пройдут согласительные процедуры, в которых примут участие представители муниципалитетов, региональной власти и депутатского корпуса.
«Согласительные процедуры с муниципалитетами мы проводим ежегодно уже на протяжении многих лет. Это позволяет предметно рассмотреть проблемы каждой территории. В прошлом году по итогам такой работы дополнительно на муниципальные нужды было распределено более 4 млрд руб.», — отметила министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко.
Как уточнили в минфине, в Свердловской области за последние несколько лет удалось не только сохранить, но и увеличить объем межбюджетных трансфертов, направляемых в местные бюджеты. Если в 2012 году в местные бюджеты из казны региона перечислено 50,1 млрд руб., то в 2016 году — 76,6 млрд. В 2017 году с учетом уже двух изменений, внесенных в действующий закон об областном бюджете, трансферты местным бюджетам предусмотрены в объеме более 86 млрд руб.
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