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НАТО не готово принять Украину в свой состав

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер считает, что Украина в ее нынешнем состоянии не готова к вступлению в НАТО. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Прямой».



Он отметил, что и Североатлантический альянс пока не готов принять Украину в свой состав. Волкер напомнил, что подготовка государства к вступлению в НАТО требует большого количества времени.



Также Волкер добавил, что решение о вступлении Украины в альянс должно приниматься в Киеве.



«США, ЕС, Россия — все должны понять, что Украина — это независимая страна, и никто не может сказать, когда Украина станет членом НАТО — это полностью решение Украины», — заявил он.

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