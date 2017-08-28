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Израиль пригрозил приостановить финансирование ООН

Руководство Организации Объединенных Наций должно изменить свое отношение к Израилю, в противном случае международная организация может лишиться поддержки и финансирования со стороны еврейского государства. Об этом сообщила замглавы МИД страны Ципи Хотовели, передает The Times of Israel.



По ее словам, данная позиция будет донесена до генсека ООН Антониу Гутерреша в ходе его первого визита в Израиль, который запланирован на будущую неделю. «Мы стремимся к резкому изменению отношения ООН к Израилю», — сказала Хотовели.



Замминистра отметила, что этот вопрос пора решить за столом переговоров.



Также с Гутеррешем будет обсуждаться внесение в мандат Временных сил ООН в Ливане изменений, касающихся деятельности организации на северной границе Израиля.

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