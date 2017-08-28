Дайджест
В Германии заявили о высокой активности российских спецслужб
28 август 2017 (16:46)
Глава немецкого Федерального ведомства по охране конституции Ханс-Георг Масен заявил, что российские спецслужбы проявляют высокую активность в Германии и могут попытаться повлиять на итоги выборов в бундестаг. Об этом чиновник рассказал в интервью Die Welt, передает портал «Лента.ру».
По словам Масена, Москва способна организовать кампанию по дезинформации в связи с предстоящими парламентскими выборами при помощи кибератак. «Контрразведке при этом практически невозможно будет доказать юридически, что Россия стоит за этими хакерскими нападениями. Вероятность такого сценария высока», — заявил Масен.
Он также добавил, что деятельность российской разведки на территории ФРГ весьма интенсивна.
По словам Масена, Москва способна организовать кампанию по дезинформации в связи с предстоящими парламентскими выборами при помощи кибератак. «Контрразведке при этом практически невозможно будет доказать юридически, что Россия стоит за этими хакерскими нападениями. Вероятность такого сценария высока», — заявил Масен.
Он также добавил, что деятельность российской разведки на территории ФРГ весьма интенсивна.
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