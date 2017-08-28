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Сотникова пропустит весь сезон-2017-18 из-за травмы
28 август 2017 (16:45)
Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании российская фигуристка Аделина Сотникова пропустит весь сезон-2017-18 из-за травмы. Об этом сообщил тренер спортсменки Евгений Плющенко, его слова приводит «Р-Спорт».
«Аделина в этом сезоне не выступит на соревнованиях из-за травмы. Мы все надеялись, что залечим эту травму, но, к сожалению, не получилось», — заявил Плющенко. По его словам, повреждение по-прежнему беспокоит фигуристку, поэтому полноценных тренировок у нее не получается.
Сотникова начала работать под руководством Плющенко в начале апреля нынешнего года. Ее предыдущим тренером была Елена Буянова, с ней спортсменка тренировалась на протяжении всей карьеры.
«Аделина в этом сезоне не выступит на соревнованиях из-за травмы. Мы все надеялись, что залечим эту травму, но, к сожалению, не получилось», — заявил Плющенко. По его словам, повреждение по-прежнему беспокоит фигуристку, поэтому полноценных тренировок у нее не получается.
Сотникова начала работать под руководством Плющенко в начале апреля нынешнего года. Ее предыдущим тренером была Елена Буянова, с ней спортсменка тренировалась на протяжении всей карьеры.
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