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Хабаровский таксист заставил двух девушек умыть зеленкой лицо
28 август 2017 (16:45)
Полиция Хабаровска начала доследственную проверку после появления в интернете видео, на котором таксист заставляет двух девушек умыть зеленкой лицо. Об этом РИА Новости сообщил представитель УМВД России по Хабаровскому краю.
«На видео, которое к нам попало, есть признаки противоправных действий, — отметил собеседник агентства. — Устанавливаются личности девушек, таксиста и остальных участников ролика».
На записи видно, как мужчина у автомобиля такси наливает зеленку в ладони девушки и заставляет ее умыться, у второй девушки лицо уже измазано зеленкой. Рядом с машиной стоит еще один мужчина, еще один человек снимает происходящее на видео.
«На видео, которое к нам попало, есть признаки противоправных действий, — отметил собеседник агентства. — Устанавливаются личности девушек, таксиста и остальных участников ролика».
На записи видно, как мужчина у автомобиля такси наливает зеленку в ладони девушки и заставляет ее умыться, у второй девушки лицо уже измазано зеленкой. Рядом с машиной стоит еще один мужчина, еще один человек снимает происходящее на видео.
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