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В Екатеринбурге признан банкротом «Ялуторовский автомобильный завод»
28 август 2017 (16:43)
УрБК, Екатеринбург, 28.08.2017. Арбитражный суд Свердловской области признал ПАО «Ялуторовский автомобильный завод» («Ялаз») несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Напомним, предприятие действует с 1992 года. Основным видом деятельности является производство стальных труб, полых профилей и фитингов.
С иском о банкротстве ПАО «Ялаз» в сентябре 2016 года обратилось в суд ООО «Сибнефтепродукт». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 193 млн 661 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ПАО «Ялаз» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
Напомним, предприятие действует с 1992 года. Основным видом деятельности является производство стальных труб, полых профилей и фитингов.
С иском о банкротстве ПАО «Ялаз» в сентябре 2016 года обратилось в суд ООО «Сибнефтепродукт». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 193 млн 661 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ПАО «Ялаз» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
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