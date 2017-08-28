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В Екатеринбурге признан банкротом «Ялуторовский автомобильный завод»

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2017. Арбитражный суд Свердловской области признал ПАО «Ялуторовский автомобильный завод» («Ялаз») несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Напомним, предприятие действует с 1992 года. Основным видом деятельности является производство стальных труб, полых профилей и фитингов.



С иском о банкротстве ПАО «Ялаз» в сентябре 2016 года обратилось в суд ООО «Сибнефтепродукт». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 193 млн 661 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.



Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ПАО «Ялаз» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

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