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Турпоток в Крым с начала 2017 года снизился на 20%
28 август 2017 (16:20)
УрБК, Москва, 28.08.2017. Эксперты оценили падение туристического потока в Крым с начала года в 20%. Об этом сообщает «Интерфакс».
Между тем власти заявили о том, что снижение турпотока на полуостров не превысило 7%.
«В районе 6-7% меньше туристов по сравнению с прошлым годом, но для Крыма это абсолютно не страшно. Количество туристов — не первоочередная задача на сегодняшний день. Мы понимаем, где у нас минусы — инфраструктура, теневой сектор. Решение этих задач более важно», — заявил председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
«Мы перешли планку в 3,5 млн (курортников, — прим. ред.), думаю, подходим к 4 млн. Впереди бархатый сезон, событийный туризм привлечет к нам еще туристов. Погода на нашей стороне: сентябрь и октябрь будут теплыми», — добавил он.
Между тем аналитики оглашают другие цифры.
«Власти, к сожалению, считают транспортный поток, а не туристический. Мы считаем, что процентов на 20 как минимум в этом году туристический проток в Крыму просел», — заявил председатель правления регионального отделения Российского союза туриндустрии в республике Крым и Севастополе Борис Зелинский.
Он назвал четыре причины такого снижения: открытие Турции для российских отдыхающих, укрепление рубля — «заграница в рублях подешевела по сравнению с прошлым годом», аномально холодные май и начало июня в Крыму и дорогие аваибилеты на полуостров.
По данным министерства курортов и туризма республики, в 2016 году в Крыму отдохнули 5,6 млн туристов — на 21% больше, чем годом ранее.
Между тем власти заявили о том, что снижение турпотока на полуостров не превысило 7%.
«В районе 6-7% меньше туристов по сравнению с прошлым годом, но для Крыма это абсолютно не страшно. Количество туристов — не первоочередная задача на сегодняшний день. Мы понимаем, где у нас минусы — инфраструктура, теневой сектор. Решение этих задач более важно», — заявил председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
«Мы перешли планку в 3,5 млн (курортников, — прим. ред.), думаю, подходим к 4 млн. Впереди бархатый сезон, событийный туризм привлечет к нам еще туристов. Погода на нашей стороне: сентябрь и октябрь будут теплыми», — добавил он.
Между тем аналитики оглашают другие цифры.
«Власти, к сожалению, считают транспортный поток, а не туристический. Мы считаем, что процентов на 20 как минимум в этом году туристический проток в Крыму просел», — заявил председатель правления регионального отделения Российского союза туриндустрии в республике Крым и Севастополе Борис Зелинский.
Он назвал четыре причины такого снижения: открытие Турции для российских отдыхающих, укрепление рубля — «заграница в рублях подешевела по сравнению с прошлым годом», аномально холодные май и начало июня в Крыму и дорогие аваибилеты на полуостров.
По данным министерства курортов и туризма республики, в 2016 году в Крыму отдохнули 5,6 млн туристов — на 21% больше, чем годом ранее.
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