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Выбрана площадка для аукционов на право установки рекламных конструкций в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2017. Фонд имущества Свердловской области объявил о проведении аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в электронной форме. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Электронные торги будут проводиться на электронной площадке — универсальной торговой платформе «Сбербанк-АСТ».



Претендентам на участие в аукционах заранее необходимо осуществить регистрацию на электронной площадке.



«Работа на универсальной торговой платформе – электронной площадке осуществляется в соответствии с регламентом универсальной торговой платформы «Сбербанк-АСТ», с инструкцией для участника торгов по работе в торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ». А также в соответствии с регламентом торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ», — говорится в сообщении.

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