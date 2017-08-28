Новости дня

Выбрана площадка для аукционов на право установки рекламных конструкций в Свердловской области

28 август 2017 (16:00)

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2017. Фонд имущества Свердловской области объявил о проведении аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в электронной форме. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Электронные торги будут проводиться на электронной площадке — универсальной торговой платформе «Сбербанк-АСТ».

Претендентам на участие в аукционах заранее необходимо осуществить регистрацию на электронной площадке.

«Работа на универсальной торговой платформе – электронной площадке осуществляется в соответствии с регламентом универсальной торговой платформы «Сбербанк-АСТ», с инструкцией для участника торгов по работе в торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ». А также в соответствии с регламентом торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ», — говорится в сообщении.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...