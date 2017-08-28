ЖК «Кольцовский»: пайщики устали ждать

Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков, уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова, а также представители областной прокуратуры и застройщика встретились с пайщиками ЖК «Кольцовский», расположенного на улице Бахчиванджи в Екатеринбурге. Гражданам сообщили об итогах межведомственной работы по поиску механизмов завершения строительства объекта и озвучили сроки ввода дома в эксплуатацию. Однако эксперты сомневаются в реальности выполнения этих обязательств.Напомним, строительство жилого комплекса началось в IV квартале 2012 года и должно было завершиться во II квартале 2015 года. В ходе ранее проведенных проверок прокуратурой установлено, что в состав ЖСК «Авиатор» (его создали для реализации проекта) в качестве пайщиков входят 152 гражданина. Фактическое выполнение работ по возведению объекта на основании договора подряда выполняло АН «Базис». Однако стройка была остановлена, в отношении руководства ЖСК возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 169 УК РФ.Осенью 2016 года после объявления пайщиками голодовки министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области стало инициатором соглашения между АН «Базис» и компанией «Виктория Инвест», которое предусматривало достройку проблемного объекта. Граждане прекратили акцию, однако сформированная инвестором новая модель завершения строительства проблемного объекта так и не была реализована.Уже в августе текущего года власти региона в качестве нового инвестора представили пайщикам компанию «Ривьера Инвест Екатеринбург»: строители должны были выйти на площадку в течение недели. Впрочем, и здесь «что-то пошло не так».«В прошлом году мы ушли с голодовки только потому, что поверили прокурорам. После этого еще год нас «кормили обещаниями», каждую неделю рассказывали что-то новое, в том числе о том, что строить будет «Ривьера». Но на самом деле ничего не делалось. Зачем был весь этот цирк, непонятно. Люди устали жить на съемных квартирах с маленькими детьми, платить ипотеки. Некоторых уже и в живых-то нет», — рассказала пайщица ЖК «Кольцовский» Ольга Дианова.В результате 10 августа граждане снова вышли на голодовку, которая завершилась 25 августа после встречи с представителями минстроя, прокуратуры и очередного застройщика.«Сегодня утром я провел встречу с представителем ООО «Принцип», который подтвердил свою готовность инвестировать в строительство этого дома. Подрядные работы на объекте будет осуществлять группа компаний «Виктория», которая ранее была привлечена к достройке дома в качестве инвестора и генподрядчика, однако ресурсы которой не позволили довести до конца необходимые для ввода дома в эксплуатацию работы. Завершение строительства проблемного дома намечено на январь 2018 года», — сообщил гражданам Михаил Волков.По словам главы минстроя, благодаря тому, что генеральным подрядчиком остается ГК «Виктория», владеющая информацией о состоянии объекта и полным пакетом строительной документации, исключается процесс переоформления технической документации на другого подрядчика, что также могло затянуть строительство жилого дома.Как отметил представитель ГК «Виктория» Юрий Усков, рабочие должны приступить к строительству дома уже 28 августа.«В первую очередь необходимо провести остекление, ремонт кровли, утепление дома и другие виды работ. Общая сумма дополнительных вложений составит порядка 140 миллионов рублей. На данный момент у нас сформирован график строительных работ, который будет откорректирован с учетом предложений Горгаза по подведению и заведению газа в помещения, а также утвержден на межведомственной комиссии, после чего план-график будет представлен пайщикам для ознакомления», — сообщил представитель подрядной компании.Впрочем, обманутые пайщики не торопятся верить новым обещаниям властей и строителей. Хотя дом находится в высокой стадии готовности, площадка остается проблемной уже не первый год.«Заявления о том, что стройка возобновится после окончания строительного сезона, выглядят странно. В прошлом году пайщики «Кольцовского» голодали и тоже прекратили акцию под конкретные обещания, но результата нет. Между тем уголовные дела затягиваются, деньги обманутых граждан никто не ищет», — отметила руководитель общероссийского объединения граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков, «Сила в движении» Анна Криндач.Отметим, что на контроле межведомственной координационной комиссии, созданной для оперативного мониторинга ситуации и решения проблем с возведением жилых объектов, в настоящее время находятся 17 проблемных стройплощадок, расположенных на территории Свердловской области.