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Официальный курс долл. США снизился на 60 коп., евро вырос на 14 коп.
28 август 2017 (15:12)
УрБК, Москва, 28.08.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 августа. Курс долл. США снизился на 69,07 коп., до 58,54 руб. Курс евро вырос на 14,7 коп., до 69,84 руб.
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