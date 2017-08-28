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Платежи за экологический ущерб для предприятий в РФ могут увеличиться в 100 раз
28 август 2017 (14:52)
УрБК, Екатеринбург, 28.08.2017. Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской заявил, что платежи за экологический ущерб для предприятий, не внедряющих при производстве экологическую модернизацию, могут вырасти в 100 раз. Об этом сообщает ТАСС.
«Если они такую модернизацию не будут проводить, то те экологические платежи, платежи за ущерб, которые они сейчас выплачивают, будут увеличиваться в 100 раз», — подчеркнул С. Донской.
По словам министра, специально для этого государство разработало определенные экономические меры поддержки бизнеса.
«Издан закон, который стимулирует к внедрению наилучших доступных технологий. Для этого разрабатываются и экономические меры. Это и инвестиционные льготы, и налоговые льготы. Для этого, кстати, с 2015 года действует фонд поддержки промышленности», — пояснил С. Донской.
«Если они такую модернизацию не будут проводить, то те экологические платежи, платежи за ущерб, которые они сейчас выплачивают, будут увеличиваться в 100 раз», — подчеркнул С. Донской.
По словам министра, специально для этого государство разработало определенные экономические меры поддержки бизнеса.
«Издан закон, который стимулирует к внедрению наилучших доступных технологий. Для этого разрабатываются и экономические меры. Это и инвестиционные льготы, и налоговые льготы. Для этого, кстати, с 2015 года действует фонд поддержки промышленности», — пояснил С. Донской.
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