Новости дня

Трудовой коллектив ПНТЗ встретился с главой Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2017. На Первоуральском новотрубном заводе (входит в Группу ЧТПЗ) состоялась встреча трудового коллектива с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым. В беседе приняли участие более 200 сотрудников предприятия и студентов корпоративной образовательной программы «Будущее Белой металлургии», сообщает пресс-служба Группы.



«Евгений Владимирович не раз бывал на ПНТЗ, он хорошо знаком с производственным процессом и нашей корпоративной философией «Белая металлургия». За последние несколько лет компания выстроила с областными властями плодотворные взаимоотношения. Мы реализуем совместные проекты, в том числе уникальный для России образовательный — это наша корпоративная программа «Будущее Белой металлургии», — прокомментировал акционер Группы ЧТПЗ, председатель совета директоров ПНТЗ Александр Федоров.



Глава региона ответил на вопросы о перспективах экономического роста в Свердловской области, государственной поддержке образовательных инициатив бизнеса, повышении качества жизни первоуральцев.



«Качество жизни людей в нашем индустриальном регионе, рост заработной платы, развитие социальной сферы — все это возможно при условии крепкой промышленности, высокой производительности труда, успешном развитии и модернизации таких мощных предприятий, как Первоуральский новотрубный завод. Поэтому мы всегда поддерживали и будем поддерживать предприятие, продвигать его продукцию на новые рынки, лоббировать интересы ПНТЗ на всех уровнях. Уверен, у нас все получится, и в ближайшие пять лет мы сделаем очень серьезные шаги в развитии региона, укреплении его социальной и финансовой стабильности», — подчеркнул Е. Куйвашев.



В рамках визита в Первоуральск врио губернатора Свердловской области также принял участие в торжественном мероприятии в честь 80-летия ХК «Уральский трубник».



Напомним, ПНТЗ на протяжении многих лет оказывает спонсорскую поддержку команде, ежегодно на развитие хоккея с мячом выделяется более 20 млн руб. С 2007 года при участии ПНТЗ в Первоуральске реализуется программа развития детского дворового спорта, в рамках которой строятся новые и реставрируются существующие хоккейные корты, приобретается форма и спортинвентарь, регулярно проводятся городские турниры.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: