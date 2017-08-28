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Дональд Трамп планировал построить Trump Tower в Москве

Президент США Дональд Трамп в ходе президентской кампании намеревался построить Trump Tower в Москве. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на The Washington Post.



По словам одного из источников газеты, американский бизнесмен российского происхождения Феликс Сэтер предлагал Д. Трампу приехать в Москву и обсудить проект.



Отмечается, что строительство так и не началось, поскольку компания не получила необходимых разрешений. Представители Белого дома и юристы Трампа отказались от комментариев.

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