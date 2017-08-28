Дайджест
В США могут ввести ограничение на выдачу виз по программам студенческого обмена
28 август 2017 (14:21)
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ограничить выдачу виз для студенческого обмена и работы с целью изучения языка. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на The Wall Street Journal.
По данным издания, Д.Трамп считает, что подобный обмен создает конкуренцию на рынке труда для молодых американцев. Отмечается, что подобная инициатива вписывается в предвыборные обещания Д.Трампа о борьбе с безработицей и создании рабочих мест для американских граждан.
Издание уточняет, что инициатива может затронуть пять типов виз, среди которых форма J-1 (образовательные программы и культурный обмен). Изменения могут подразумевать как полную отмену таких виз, так и ужесточение требований к их обладателям.
По данным издания, Д.Трамп считает, что подобный обмен создает конкуренцию на рынке труда для молодых американцев. Отмечается, что подобная инициатива вписывается в предвыборные обещания Д.Трампа о борьбе с безработицей и создании рабочих мест для американских граждан.
Издание уточняет, что инициатива может затронуть пять типов виз, среди которых форма J-1 (образовательные программы и культурный обмен). Изменения могут подразумевать как полную отмену таких виз, так и ужесточение требований к их обладателям.
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