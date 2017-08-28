Дайджест
В Британии более 100 человек попали в больницы из-за «химического облака»
28 август 2017 (14:20)
В Британии более 100 человек обратились за медицинской помощью после того, как на юго-востоке страны появилось «химическое облако». Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на телеканал «Би-би-си».
Представитель больницы Истборна уточнил, что к ним поступили 133 человека с жалобами на трудности с дыханием, рвоту и проблемы со зрением.
Полиция Восточного Сассекса выясняет причину возникновения «облака».
Представитель больницы Истборна уточнил, что к ним поступили 133 человека с жалобами на трудности с дыханием, рвоту и проблемы со зрением.
Полиция Восточного Сассекса выясняет причину возникновения «облака».
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