Дайджест
Только один российский фильм окупился в прокате за летний сезон
28 август 2017 (14:20)
Лишь один российский фильм окупился в прокате за летний сезон. Им стала комедия «Бабушка легкого поведения». Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По имеющимся данным, кассовые сборы в России и СНГ этим летом (кроме последнего уикенда) составили 11,2 млрд руб., посещаемость кинотеатров — 47,5 млн зрителей. Из них российское кино собрало 399 млн руб. при посещаемости 1,8 млн зрителей.
С начала года сборы достигли 38,3 млрд руб. Это на 7,1% больше, чем за аналогичный период 2016-го.
Как утверждается, «Бабушка легкого поведения» режиссера и продюсера Марюса Вайсберга с сопродюсером Александром Реввой в главной роли собрала 130 млн руб. в России и СНГ при бюджете 90 млн руб. В промо и маркетинг было вложено около 40 млн руб. Это четвертый отечественный фильм в 2017 году, получивший прибыль в кинотеатрах.
По имеющимся данным, кассовые сборы в России и СНГ этим летом (кроме последнего уикенда) составили 11,2 млрд руб., посещаемость кинотеатров — 47,5 млн зрителей. Из них российское кино собрало 399 млн руб. при посещаемости 1,8 млн зрителей.
С начала года сборы достигли 38,3 млрд руб. Это на 7,1% больше, чем за аналогичный период 2016-го.
Как утверждается, «Бабушка легкого поведения» режиссера и продюсера Марюса Вайсберга с сопродюсером Александром Реввой в главной роли собрала 130 млн руб. в России и СНГ при бюджете 90 млн руб. В промо и маркетинг было вложено около 40 млн руб. Это четвертый отечественный фильм в 2017 году, получивший прибыль в кинотеатрах.
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