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Росимущество выставило на продажу 49% акций хладокомбината «Норд»

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) выставило на продажу 49% акций хладокомбината «Норд» (г. Екатеринбург). Проведение итогов открытого аукциона назначено на 3 октября 2017 года, сообщается на сайте ведомства.



Продаже подлежат 8 тыс. 742 акции предприятия. Начальная цена пакета акций — 26 млн 594 тыс. руб.



Напомним, ОАО «Хладокомбинат «Норд», 49% акций которого принадлежат Росимуществу, в марте 2017 года подало иск о собственном банкротстве. На предприятии введена процедура наблюдения.



Как сообщается на сайте «Норда», услугами хладокомбината пользуются крупнейшие торговые сети региона — «Ашан», «Купец», «Мегамарт», «Метро», «Монетка». До 2006 года предприятие выпускало мороженое.

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