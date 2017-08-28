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Росимущество выставило на продажу 49% акций хладокомбината «Норд»
28 август 2017 (13:03)
УрБК, Екатеринбург, 28.08.2017. Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) выставило на продажу 49% акций хладокомбината «Норд» (г. Екатеринбург). Проведение итогов открытого аукциона назначено на 3 октября 2017 года, сообщается на сайте ведомства.
Продаже подлежат 8 тыс. 742 акции предприятия. Начальная цена пакета акций — 26 млн 594 тыс. руб.
Напомним, ОАО «Хладокомбинат «Норд», 49% акций которого принадлежат Росимуществу, в марте 2017 года подало иск о собственном банкротстве. На предприятии введена процедура наблюдения.
Как сообщается на сайте «Норда», услугами хладокомбината пользуются крупнейшие торговые сети региона — «Ашан», «Купец», «Мегамарт», «Метро», «Монетка». До 2006 года предприятие выпускало мороженое.
Продаже подлежат 8 тыс. 742 акции предприятия. Начальная цена пакета акций — 26 млн 594 тыс. руб.
Напомним, ОАО «Хладокомбинат «Норд», 49% акций которого принадлежат Росимуществу, в марте 2017 года подало иск о собственном банкротстве. На предприятии введена процедура наблюдения.
Как сообщается на сайте «Норда», услугами хладокомбината пользуются крупнейшие торговые сети региона — «Ашан», «Купец», «Мегамарт», «Метро», «Монетка». До 2006 года предприятие выпускало мороженое.
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