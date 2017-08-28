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Трое жителей Среднего Урала обвиняются в компьютерном мошенничестве с банковскими картами

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2017. В Екатеринбурге Главное следственное управление ГУ МВД России по Свердловской области направило в суд уголовное дело о компьютерном мошенничестве с банковскими картами граждан с общей суммой ущерба 600 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Обвинения предъявлены двум жителям Екатеринбурга, 1989 и 1990 года рождения, и их другу 1986 года рождения, проживающему в Белоярском районе, в мошенничестве в сфере компьютерной информации, совершенном группой лиц с причинением значительного ущерба потерпевшим.



«Деятельность преступной группы, совершавшей мошеннические действия в отношении держателей банковских карт, была пресечена в июле 2016 года. В основе схемы преступления, разработанной злоумышленниками, лежала доверчивость граждан в вопросах безналичного денежного оборота и готовность исполнить любые требования, направленные на сохранность денежных средств. При этом потерпевшие совершенно забывали об элементарных требованиях безопасности. Так, после ознакомления с sms-сообщением о «списании» денежных средств, поступившим с номера, внешне не отличимого от контакта крупной кредитно-финансовой организации, держатель карты, перезванивая указанному абоненту, поддавался на уговоры преступника, задачей которого было получить номер банковской карты и другие важные данные», — говорится в сообщении.



Установлено, что преступный доход, в том числе остатки похищенных у стариков пенсий, тратился участниками группы на дорогостоящую недвижимость и автомобили.



При обыске сотрудниками полиции обнаружена и изъята компьютерная техника, сотовые телефоны, более 50 sim-карт, банковские карты, денежные средства, травматический пистолет «Вальтер» без соответствующего разрешения.



Следователями и оперативными сотрудниками было установлено 62 потерпевших, проживающих на территории Санкт-Петербурга, Курской, Липецкой, Смоленской областей, которым был причинен ущерб свыше 600 тыс. руб.



В настоящее время уголовное дело направлено из полиции в суд для рассмотрения по существу. Российское законодательство за инкриминируемое обвиняемым деяние предусматривает уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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