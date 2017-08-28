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В Свердловской области семь стоматологий нарушили закон о персональных данных

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2017. В Свердловской области семь стоматологических клиник не соблюдали требования законодательства в области персональных данных. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роскомнадзора по Уральскому Федеральному округу.



Как поясняют в ведомстве, стоматологические клиники размещали персональные данные граждан на своих сайтах, при этом информации о правовом основании для их распространения у медучреждений не было.



В числе нарушителей центр «МКС стоматология», «Стоматологическая мастерская Елены Гончаровой», студия «Скульптура», клиника «Колибри», «Скульптура Чарли», «РОСЭК» и Европейский стоматологический центр.



Кроме того, клиника «РОСЭК» и «Стоматологическая мастерская Елены Гончаровой» не обеспечили неограниченный доступ к документам, определяющим политику в отношении обработки персональных данных, и требованиям к защите персональных данных.



«В адрес указанных операторов направлены запросы о предоставлении информации о наличии согласий или иных правовых оснований на размещение персональных данных граждан на страницах сайта, о дате начала и правовых основания сбора персональных данных граждан в сети Интернет посредством официального сайта, а также запрос-требование о принятии мер по обеспечению неограниченного доступа к документам, определяющим политику в отношении обработки персональных данных, и требованиям к защите персональных данных», — прокомментировали в Роскомнадзоре.

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