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В Кушве предприниматель оштрафован за продажу контрафактной спортивной одежды
28 август 2017 (11:28)
УрБК, Екатеринбург, 28.08.2017. В Кушве предпринимателя оштрафовали на 25 тыс. руб. за продажу контрафактной спортивной одежды, маркированной товарными знаками известных спортивных брендов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
«В рамках проверки правоохранительными органами была осуществлена «проверочная закупка», по результатам которой в магазине «Планета одежды и обуви» выявлен факт реализации индивидуальным предпринимателем текстильной продукции (спортивных футболок, спортивных костюмов)», — говорится в сообщении.
Вся изъятая продукция направлена на экспертизу правообладателям указанных товарных знаков, имеющим представительства в Москве, по результатам которой зафиксирован ущерб от реализации контрафакта.
По результатам надзорных мероприятий прокуратура направила в суд заявление о привлечении к административной ответственности индивидуального предпринимателя по части 2 статьи 14.10 КоАП РФ «Реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров».
Решением Арбитражного суда Свердловской области заявление прокуратуры удовлетворено, индивидуальный предприниматель оштрафован на 25 тыс. руб. с конфискацией контрафактной продукции.
«В рамках проверки правоохранительными органами была осуществлена «проверочная закупка», по результатам которой в магазине «Планета одежды и обуви» выявлен факт реализации индивидуальным предпринимателем текстильной продукции (спортивных футболок, спортивных костюмов)», — говорится в сообщении.
Вся изъятая продукция направлена на экспертизу правообладателям указанных товарных знаков, имеющим представительства в Москве, по результатам которой зафиксирован ущерб от реализации контрафакта.
По результатам надзорных мероприятий прокуратура направила в суд заявление о привлечении к административной ответственности индивидуального предпринимателя по части 2 статьи 14.10 КоАП РФ «Реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров».
Решением Арбитражного суда Свердловской области заявление прокуратуры удовлетворено, индивидуальный предприниматель оштрафован на 25 тыс. руб. с конфискацией контрафактной продукции.
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