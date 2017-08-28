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Энергетики не удовлетворены ходом подготовки Свердловской области к отопительному сезону

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2017. Энергетики неудовлетворительно оценивают готовность жилого фонда Среднего Урала к отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».



К концу лета управляющие компании подготовили к вхождению в отопительный сезон 15% жилфонда Свердловской области. Паспорта технической готовности от «ЭнергосбыТ Плюс» получил 2 тыс. 246 многоквартирных домов.



«Дома, получившие паспорта готовности, провели обязательные технологические процедуры. К ним относятся: гидропневмопромывка, опрессовка внутренней системы отопления здания, дезинфекция внутренней системы отопления и горячего водоснабжения здания. Так, в 144 домах Екатеринбурга, что составляет 1% от жилфонда, продезинфицировали систему отопления. В Нижней Туре, Лесном этот показатель равен 0%», — говорится в сообщении.



Прочие технологические процедуры, гидропневмопромывка и опрессовка внутренней системы отопления здания, проведены в более чем в половине домов. Гидравлические испытания завершены в 46% жилого фонда Екатеринбурга, 71% — Первоуральска. Гидропневмопромывку произвели в 65% многоквартирных домов уральской столицы, в 71% жилфонда Первоуральска. Объем проведенных технологических мероприятий в Нижней Туре, Лесном составляет 10%.



В соответствии с действующим законодательством, отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель является одним из требований готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии. Долг управляющих компаний Екатеринбурга перед поставщиком ресурса приблизился к 3,8 млрд руб.

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