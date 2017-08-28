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В Екатеринбурге в выходные горел ТЦ «Дирижабль»

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2017. В Екатеринбурге в воскресенье, 27 августа 2017 года, произошло возгорание в одном из павильонов торгового центра «Дирижабль».



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщение о пожаре в здании на ул. Шварца поступило в 15.33 по местному времени.



«Через 5 минут первые пожарные подразделения уже прибыли к месту вызова. В ходе разведки пожарные установили, что произошло возгорание вещей в одном из павильонов на втором этаже торгового центра на площади 0,5 кв. м.», — говорится в сообщении.



Согласно данным ведомства, возгорание удалось потушить до прибытия пожарной службы, и эвакуация посетителей торгового центра не потребовалась.



К месту происшествия выезжали три единицы техники, семь человек личного состава. Причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели.

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