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ММК-МЕТИЗ признан отличным поставщиком продукции для вагоностроителей
28 август 2017 (10:09)
УрБК, Челябинск, 28.08.2017. ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам оценки поставщиков во II квартале 2017 года, проведенной акционерным обществом «Тихвинский вагоностроительный завод» (входит в состав НПК «Объединенная Вагонная Компания»), вошло в число отличных поставщиков. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Подобная оценка проводится в соответствии с требованиями СТО ОАО «РЖД», стандарта предприятия и международного стандарта для поставщиков железнодорожной промышленности IRIS и позволяет контролировать стабильность качества и надежность поставок, снижение числа и полное устранение неполадок в системе поставок.
АО «ТВСЗ» также рассматривает работу по оценке поставщика как мотивирующий инструмент, направленный на развитие конкуренции среди поставщиков в области улучшения качества поставок, и предполагает предоставление лучшим поставщикам определенных прав и преференций.
Подобная оценка проводится в соответствии с требованиями СТО ОАО «РЖД», стандарта предприятия и международного стандарта для поставщиков железнодорожной промышленности IRIS и позволяет контролировать стабильность качества и надежность поставок, снижение числа и полное устранение неполадок в системе поставок.
АО «ТВСЗ» также рассматривает работу по оценке поставщика как мотивирующий инструмент, направленный на развитие конкуренции среди поставщиков в области улучшения качества поставок, и предполагает предоставление лучшим поставщикам определенных прав и преференций.
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