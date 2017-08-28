Новости дня

ММК-МЕТИЗ признан отличным поставщиком продукции для вагоностроителей

28 август 2017 (10:09)

УрБК, Челябинск, 28.08.2017. ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам оценки поставщиков во II квартале 2017 года, проведенной акционерным обществом «Тихвинский вагоностроительный завод» (входит в состав НПК «Объединенная Вагонная Компания»), вошло в число отличных поставщиков. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Подобная оценка проводится в соответствии с требованиями СТО ОАО «РЖД», стандарта предприятия и международного стандарта для поставщиков железнодорожной промышленности IRIS и позволяет контролировать стабильность качества и надежность поставок, снижение числа и полное устранение неполадок в системе поставок.

АО «ТВСЗ» также рассматривает работу по оценке поставщика как мотивирующий инструмент, направленный на развитие конкуренции среди поставщиков в области улучшения качества поставок, и предполагает предоставление лучшим поставщикам определенных прав и преференций.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...