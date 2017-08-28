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ГИБДД обвинила власти Екатеринбурга в несанкционированном обустройстве полос для общественного транспорта

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2017. Руководство Управления ГИБДД по Свердловской области обвинило власти Екатеринбурга в несанкционированном обустройстве полос для общественного транспорта в центре города.



Как сообщает пресс-служба ведомства, речь идет об участке улицы Розы Люксембург от улицы Малышева до улицы Народной Воли и участке улицы Малышева перед улицей Гагарина.



«В центре Екатеринбурга из-за несанкционированной полосы для общественного транспорта создаются заторы», — говорится в сообщении.



Выделенная полоса была обустроена путем установки дорожных знаков и нанесения разметки. В свою очередь, Госавтоинспекция выдала предписание на их демонтаж.



«Данное предписание администрацией города было обжаловано в суде, однако при рассмотрении судом предписание было оставлено в силе. За невыполнение предписания администрация города Екатеринбурга будет привлечена к административной ответственности по части 27 статьи 19.5 КоАП РФ», — поясняет пресс-служба.



Госавтоинспекция информирует водителей транспортных средств о том, что данные знаки установлены незаконно, соответственно, движение транспортных средств по этой полосе под административную ответственность не подпадает, никаких технических средств, фиксирующих данное правонарушение, здесь не установлено. Автомобилисты могут осуществлять движение по данной полосе.

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