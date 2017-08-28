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Банк России планирует сделать решения по ключевой ставке инсайдом

28 август 2017 (09:25)

УрБК, Москва, 28.08.2017. Банк России планирует расширить перечень инсайдерской информации данными о решении совета директоров регулятора по ключевой ставке и о введении временной администрации в банки.

Такая информация содержится в документе ЦБ, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает «Прайм».

Ранее решения по ключевой ставке и о введении временной администрации инсайдерской информацией не считались.

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