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В Нижнем Тагиле произошел пожар на территории «Уралвагонзавода»

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2017. В Нижнем Тагиле произошел пожар на территории головного предприятия НПК «Уралвагонзавод». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



«Пожар произошел в воскресенье вечером в покрасочном цехе. Высокая температура и сильное задымление осложняли работу пожарных. Для тушения лакокрасочных материалов пожарные использовали воздушно-механическую пену. Охлаждение конструкций и кровли цеха производилось с помощью подачи воды из пожарных рукавов. Для работы на кровле были задействованы две 30-метровые пожарные лестницы», — говорится в сообщении.



Информации о пострадавших не поступало. Причину пожара будет выяснять специально созданная комиссия предприятия с участием пожарных дознавателей.

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