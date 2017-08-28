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В Нижнем Тагиле произошел пожар на территории «Уралвагонзавода»
28 август 2017 (09:05)
УрБК, Екатеринбург, 28.08.2017. В Нижнем Тагиле произошел пожар на территории головного предприятия НПК «Уралвагонзавод». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
«Пожар произошел в воскресенье вечером в покрасочном цехе. Высокая температура и сильное задымление осложняли работу пожарных. Для тушения лакокрасочных материалов пожарные использовали воздушно-механическую пену. Охлаждение конструкций и кровли цеха производилось с помощью подачи воды из пожарных рукавов. Для работы на кровле были задействованы две 30-метровые пожарные лестницы», — говорится в сообщении.
Информации о пострадавших не поступало. Причину пожара будет выяснять специально созданная комиссия предприятия с участием пожарных дознавателей.
«Пожар произошел в воскресенье вечером в покрасочном цехе. Высокая температура и сильное задымление осложняли работу пожарных. Для тушения лакокрасочных материалов пожарные использовали воздушно-механическую пену. Охлаждение конструкций и кровли цеха производилось с помощью подачи воды из пожарных рукавов. Для работы на кровле были задействованы две 30-метровые пожарные лестницы», — говорится в сообщении.
Информации о пострадавших не поступало. Причину пожара будет выяснять специально созданная комиссия предприятия с участием пожарных дознавателей.
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