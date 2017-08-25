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Имущество екатеринбургского завода «Агротехснаб» выставили на торги за 22 млн рублей

25 август 2017 (18:02)

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2017. Имущество екатеринбургского ООО «Фирма «Агротехснаб» выставили на торги. Соответствующая информация размещена на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

На аукцион выставлено 12 лотов на общую сумму 22,2 млн руб. Среди них трансформаторная подстанция, машина для резки и перемотки пленочных материалов, грануляторы, экструдеры.

«Агротехснаб» — завод по производству упаковочных материалов, расположенный на ул. Рассветная, 13 в Екатеринбурге. В марте 2017 года арбитражный суд Свердловской области признал организацию банкротом.

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