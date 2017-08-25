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Имущество екатеринбургского завода «Агротехснаб» выставили на торги за 22 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2017. Имущество екатеринбургского ООО «Фирма «Агротехснаб» выставили на торги. Соответствующая информация размещена на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.



На аукцион выставлено 12 лотов на общую сумму 22,2 млн руб. Среди них трансформаторная подстанция, машина для резки и перемотки пленочных материалов, грануляторы, экструдеры.



«Агротехснаб» — завод по производству упаковочных материалов, расположенный на ул. Рассветная, 13 в Екатеринбурге. В марте 2017 года арбитражный суд Свердловской области признал организацию банкротом.

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