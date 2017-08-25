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Жители Свердловской области за январь-июль приобрели девять новых автомобилей Maserati

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2017. Объем рынка новых автомобилей Maserati в России по итогам 7 месяцев 2017 года составил 242 экземпляра. Это в 9,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (26 шт.), сообщает агентство «Автостат».



Как отмечают аналитики агентства, столь резкий рост связан с реализацией кроссовера Maserati Levante, который дебютировал на российском рынке только во второй половине прошлого года. В январе-июле текущего года свыше 90% объема продаж итальянского люксового бренда пришлось именно на эту модель, которую приобрели 227 россиян.



Также за это время в нашей стране было реализовано 10 бизнес-седанов Ghibli и 5 спортивных седанов Quattroporte.



Отметим также, что около 65% автомобилей Maserati было реализовано в Москве (131 шт.) и Московской области (25 шт.). Еще 15 машин было куплено жителями Санкт-Петербурга. В Свердловскую область отправилось 9 автомобилей, в Краснодарский край — 7. Парк Ростовской области пополнило 5 таких машин, а Татарстана — 4. Жители Башкортостана, Калининградской и Кемеровской областей приобрели по 3 новых автомобиля Maserati.

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