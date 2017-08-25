Дайджест
В Краснодарском крае автобус упал в море
25 август 2017 (17:12)
Утром у порта «Кавказ» в Краснодарском крае с трассы съехал автобус и упал в море. В нем было около 20 человек. По предварительным данным есть жертвы. Об этом сообщает канал Mash.
Первоначально сообщалось, что в автобусе были строители Крымского моста, но в инфоцентре «Крымский мост» опровергли эту информацию. «Это не имеет никакого отношения к Крымскому мосту», — заявили там.
По уточненной информации, трагедия произошла с автобусом, который перевозил рабочих компании «Таманьнефтегаз».
Первоначально сообщалось, что в автобусе были строители Крымского моста, но в инфоцентре «Крымский мост» опровергли эту информацию. «Это не имеет никакого отношения к Крымскому мосту», — заявили там.
По уточненной информации, трагедия произошла с автобусом, который перевозил рабочих компании «Таманьнефтегаз».
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