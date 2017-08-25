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В Краснодарском крае автобус упал в море

Утром у порта «Кавказ» в Краснодарском крае с трассы съехал автобус и упал в море. В нем было около 20 человек. По предварительным данным есть жертвы. Об этом сообщает канал Mash.



Первоначально сообщалось, что в автобусе были строители Крымского моста, но в инфоцентре «Крымский мост» опровергли эту информацию. «Это не имеет никакого отношения к Крымскому мосту», — заявили там.



По уточненной информации, трагедия произошла с автобусом, который перевозил рабочих компании «Таманьнефтегаз».

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