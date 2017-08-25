Дайджест
В Туве без вести пропали 5 детей
25 август 2017 (17:12)
В Тандинском районе Тувы пять детей ушли в лес за шишками и пропали без вести. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МЧС республики Луизу Севил.
«Двадцать пятого августа в 02.30 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступила информация о пропаже пятерых детей в возрасте от 10 до 14 лет, которые накануне самовольно ушли в лес для сбора кедровых шишек и не вернулись», — сказала она.
Отмечается, что в поиске пропавших участвуют более 50 человек — кинологи полиции, сотрудники администрации, волонтеры и родственники, а также 13 единиц техники.
«Двадцать пятого августа в 02.30 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступила информация о пропаже пятерых детей в возрасте от 10 до 14 лет, которые накануне самовольно ушли в лес для сбора кедровых шишек и не вернулись», — сказала она.
Отмечается, что в поиске пропавших участвуют более 50 человек — кинологи полиции, сотрудники администрации, волонтеры и родственники, а также 13 единиц техники.
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