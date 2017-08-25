Дайджест

В Туве без вести пропали 5 детей

В Тандинском районе Тувы пять детей ушли в лес за шишками и пропали без вести. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МЧС республики Луизу Севил.



«Двадцать пятого августа в 02.30 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступила информация о пропаже пятерых детей в возрасте от 10 до 14 лет, которые накануне самовольно ушли в лес для сбора кедровых шишек и не вернулись», — сказала она.



Отмечается, что в поиске пропавших участвуют более 50 человек — кинологи полиции, сотрудники администрации, волонтеры и родственники, а также 13 единиц техники.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: