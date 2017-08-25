Дайджест
Япония введет дополнительные санкции против КНДР
25 август 2017 (17:12)
Япония введет дополнительные санкции против КНДР из-за ракетной угрозы, исходящей от Пхеньяна. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя правительства страны.
В рамках введения ограничительных мер Токио заморозит активы шести организаций и двух физических лиц, связанных с Северной Кореей.
Ранее сообщалось, что КНДР увеличит производство боеголовок и ракетных двигателей.
В рамках введения ограничительных мер Токио заморозит активы шести организаций и двух физических лиц, связанных с Северной Кореей.
Ранее сообщалось, что КНДР увеличит производство боеголовок и ракетных двигателей.
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