Дайджест

Япония введет дополнительные санкции против КНДР

25 август 2017 (17:12)

Япония введет дополнительные санкции против КНДР из-за ракетной угрозы, исходящей от Пхеньяна. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя правительства страны.

В рамках введения ограничительных мер Токио заморозит активы шести организаций и двух физических лиц, связанных с Северной Кореей.

Ранее сообщалось, что КНДР увеличит производство боеголовок и ракетных двигателей.

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