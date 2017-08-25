Дайджест

В Бурейском районе Амурской области был введен режим ЧС

В Бурейском районе Амурской области был введен режим ЧС после повреждения затвора водосливной плотины Нижне-Бурейской ГЭС. Об этом сообщается на сайте МЧС России по региону, передает портал «Газета.ру».



«В Бурейском районе состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, на котором принято решение о введении на территории района режима чрезвычайной ситуации», — отметили в ведомстве.



В МЧС подчеркнули, что угрозы подтопления близлежащих населенных пунктов нет.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: