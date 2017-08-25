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В Бурейском районе Амурской области был введен режим ЧС

25 август 2017 (17:12)

В Бурейском районе Амурской области был введен режим ЧС после повреждения затвора водосливной плотины Нижне-Бурейской ГЭС. Об этом сообщается на сайте МЧС России по региону, передает портал «Газета.ру».

«В Бурейском районе состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, на котором принято решение о введении на территории района режима чрезвычайной ситуации», — отметили в ведомстве.

В МЧС подчеркнули, что угрозы подтопления близлежащих населенных пунктов нет.

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