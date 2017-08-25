Дайджест

Во Флориде казнили человека за убийство на почве расизма

В американском штате Флорида казнили мужчину за убийство на почве расизма, использовав новый препарат. Об этом сообщает Associated Press.



Отмечается, что 53-летний Марк Асэй был приговорен к смертной казни за убийство афроамериканца в 1987 году.



При казни был использован препарат этомидат, который еще не проходил испытаний для выполнения данной функции.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: