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Во Флориде казнили человека за убийство на почве расизма

25 август 2017 (17:11)

В американском штате Флорида казнили мужчину за убийство на почве расизма, использовав новый препарат. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что 53-летний Марк Асэй был приговорен к смертной казни за убийство афроамериканца в 1987 году.

При казни был использован препарат этомидат, который еще не проходил испытаний для выполнения данной функции.

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