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Во Флориде казнили человека за убийство на почве расизма
25 август 2017 (17:11)
В американском штате Флорида казнили мужчину за убийство на почве расизма, использовав новый препарат. Об этом сообщает Associated Press.
Отмечается, что 53-летний Марк Асэй был приговорен к смертной казни за убийство афроамериканца в 1987 году.
При казни был использован препарат этомидат, который еще не проходил испытаний для выполнения данной функции.
Отмечается, что 53-летний Марк Асэй был приговорен к смертной казни за убийство афроамериканца в 1987 году.
При казни был использован препарат этомидат, который еще не проходил испытаний для выполнения данной функции.
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