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Ростуризм считает демпинг причиной прекращения деятельности Ted Travel

УрБК, Москва, 25.08.2017. Туроператор Ted Travel прекратил деятельность в результате политики демпинга, а не распространения вируса Коксаки. Об этом сообщает агентство RNS со ссылкой на заявление руководителя Ростуризма Олега Сафонова после экстренного совещания по вопросу вывоза туристов оператора из Турции.



«Причина банкротства — в активной демпинговой политике, которую проводил данный туроператор, продавая туры по заведомо низкой цене, при этом агентам они предлагали существенные проценты. Туроператорское сообщество четко осознает, что это была прямая политика, направленная на демпинг и, возможно, на неоказание услуг нашим гражданам», — пояснил О. Сафонов.



По словам главы Ростуризма, организация уже обратилась в правоохранительные органы с просьбой проверить деятельность Ted Travel.



Напомним, о прекращении своей деятельности туроператор заявил 24 августа. Свое решение компания объяснила сильным падением спроса на поездки в Турцию из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране.



По данным Ассоциации туроператоров России, на сегодняшний день в Турции по линии Ted Travel находятся около 780 туристов. Ожидается, что их начнут вывозить уже сегодня.

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