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Официальный курс долл. США вырос на 1 коп., евро снизился на 4 коп.

25 август 2017 (16:57)

УрБК, Москва, 25.08.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 августа. Курс долл. США вырос на 1 коп., до 59,15 руб. Курс евро снизился на 4 коп., до 69,70 руб.

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