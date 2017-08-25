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В Новоуральске возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты в УК «Санаторий Зеленый мыс»

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2017. В Новоуральске возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты в ООО «УК «Санаторий Зеленый мыс». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В ходе надзорных мероприятий установлено, что руководством частично не выплачивалась заработная плата более трех месяцев 34 работникам организации за период с января 2017 года по июнь 2017 года. Долг составил 2,2 млн руб.



По результатам проверки прокуратура в отношении директора ООО «УК «Санаторий Зеленый мыс» возбудила административное дело по части 7 статьи 5.27 КоАП РФ «Повторная невыплата заработной платы», по результатам рассмотрения которого виновное лицо оштрафовано на 20 тыс. руб.



Кроме того, материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы, и по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 145.1 УК РФ «Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы».

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