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ФАС проверит письмо о проверке Банком России ФК «Открытие»

УрБК, Москва, 25.08.2017. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит распространение от лица инвесткомпании БКС информации о проверке Центробанком банка «Открытие». Об этом сообщила замначальника управления контроля финансовых рынков ФАС Лилия Беляева, передает ТАСС.



Ранее в соцсетях появился скриншот сообщения якобы от имени начальника отдела продаж брокерских продуктов «БКС Брокер» Виталия Шульги клиентам компании. В сообщении говорилось, что ЦБ РФ ведет масштабную проверку в банке «Открытие». В БКС данную информацию опровергли.



«Ситуацию нужно подробно анализировать, возможно, нужно запрашивать информацию, потому что, если сравнивать ситуацию с «Альфа Капиталом» у нас недобросовестной конкуренцией признается распространение ложной, недостоверной информации. Соответственно, в рамках выполнения наших функций, мы фиксируем факт распространения информации и анализируем ее на предмет недостоверности. И анализируем, как эта информация используется для того, чтобы делать те или иные выводы. Соответственно, все это будет осуществляться», — заявила Л. Беляева.

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