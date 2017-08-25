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Девять металлургов ЕВРАЗ НТМК получили государственные награды

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2017. Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев вручил девятерым металлургам ЕВРАЗ НТМК государственные награды. Церемония прошла в Екатеринбурге в Ельцин-центре, сообщает пресс-служба ЕВРАЗа.



Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены пять работников ЕВРАЗ НТМК: слесарь-ремонтник кислородно-компрессорного цеха Вячеслав Андреев, главный специалист цеха прокатки широкополочных балок Владимир Карфидов, огнеупорщик конвертерного цеха Андрей Кузьмин, электромонтер коксохимического производства Сергей Прищепов, бригадир колесобандажного цеха Надежда Кононова.



Четверым работникам предприятия присвоено почетное звание «Заслуженный металлург Российской Федерации». Награждены: начальник смены рельсобалочного цеха Андрей Марков, кузнец фасонно-литейного цеха Юрий Тетерин, водопроводчик доменного цеха Игорь Тустановский, заместитель главного механика Александр Вайлерт.



Следует отметить, что все лауреаты уделяют большое внимание обучению молодых специалистов, имеют звание «Лучший наставник ЕВРАЗ НТМК».

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