ММК инвестирует в природоохранные объекты

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) продолжает реализацию экологической программы. Так, затраты на реконструкцию и строительство природоохранных объектов в I полугодии 2017 года составили 1,64 млрд руб. Специалисты ММК поясняют, что постоянное снижение и предотвращение вредного воздействия на окружающую среду является обязательным элементом стратегии предприятия, обеспечивающим его долгосрочное и устойчивое развитие.Отметим, что большинство из реализованных проектов комбината имеют показатели работы на уровне лучших международных достижений и соответствуют требованиям, предъявляемым к наилучшим доступным технологиям.«Мы постоянно модернизируем наши производственные мощности и агрегаты. При их строительстве используются самые современные, передовые технологии, которые позволяют в том числе минимизировать воздействие на окружающую среду. Наша стратегическая цель — чистый город, и ее реализация невозможна без внедрения новейших технологий для обеспечения экологической безопасности», — отметил генеральный директор ММК Павел Шиляев.Так, в I полугодии в агломерационном цехе горно-обогатительного производства ММК завершена реконструкция сероулавливающей установки № 2. Ее реконструкция позволила взять на очистку весь объем газа, отходящий от аглофабрики № 2, а это — 1 млн 400 тыс. НмЗ/час газа со степенью очистки от диоксида серы — до 95% (что соответствует уровню наилучших доступных технологий, принятых в странах Евросоюза) и взвешенных веществ — до 97%.Кроме того, введена в эксплуатацию система аспирации литейных дворов доменной печи № 10 производительностью 800 тыс. м3/час. Назначение установки — улавливание пыли от источников выделения на литейном дворе доменной печи. Общее сокращение выбросов составит 320 т пыли в год.Также в электросталеплавильном цехе ПАО «ММК» реализован проект по реконструкции газоочистной установки двухванного сталеплавильного агрегата (ДСПА-32) производительностью 1260 тыс. Нм3/час. В ходе реализации проекта была произведена замена устаревшей газоочистки мокрого типа № 32 на современную газоочистку сухого типа. Новое оборудование предназначено для улавливания, охлаждения и очистки дымовых газов, образующихся в результате работы двухванного сталеплавильного агрегата, а также неорганизованных выбросов, которые до настоящего времени не попадали в газоотводящий тракт. Эффективность очистки газов составляет 99%, остаточная запыленность — до 20 мг/нм³, а сокращение выбросов пыли составит 1 тыс. 800 т в год.Помимо этого, на ММК продолжаются работы по рекультивации карьеров, выведенных из эксплуатации после завершения добычи полезных ископаемых. В рамках данной работы с 2011 года выполняются мероприятия по технической и биологической рекультивации Западного карьера горы Магнитной. На ландшафте, восстановленном посредством заполнения отработанного пространства карьера шлаковым щебнем, создается плодородный слой почвы, и высаживаются зеленые насаждения. В 2017 году на площади 20 тыс. м2 будет высажено 1,5 тыс. саженцев деревьев и кустарников: ясеня, яблони, шиповника и акации.«Постоянное снижение и предотвращение вредного воздействия на окружающую среду является обязательным элементом стратегии, обеспечивающим долгосрочное и устойчивое развитие предприятия. Инвестиции в природоохранную деятельность ММК составят в этом году 3,8 млрд руб. Приоритетным направлением данной деятельности является снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу», — сообщили в Управлении информации и общественных связей ММК.Напомним, что в июле комбинат посетил заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Рамиль Низамов с целью проверки исполнения соглашения о сотрудничестве в области экологии. По итогам визита он отметил, что предприятие реализовало три серьезных проекта на сумму более 6 млрд руб. со значительным снижением выбросов загрязняющих веществ.Таким образом, ММК активно поддерживает свой статус социально ответственного предприятия. Реализация экологических программ является одной из важнейших стратегических задач комбината. Общий объем инвестиций предприятия в природоохранную деятельность до 2025 года составит порядка 36 млрд руб.